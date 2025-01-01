Verliebt in Berlin II
Folge 161: Episode 161
22 Min.Ab 12
Bruno und Bernd planen für Lisa eine Willkommensparty in Göberitz und richten dafür das Vereinshaus festlich her, aber Paolo und sein Komplize schmieden einen teuflischen Plan ... Luis freut sich, endlich wieder bei Theresa sein zu können. Umso wichtiger ist es für ihn, dass Judith den Kuss für sich behält, aber sie begegnet ihm mit Hohn.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika