Episode 169

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 169
Folge 169: Episode 169

22 Min.Ab 12

Lisa wird nachdenklich, als Bruno sich noch viele gemeinsame Abenteuer mit ihr ausmalt. Als sie sich nicht traut, ihren Eltern zu sagen, dass sie Berlin bald in Richtung David verlassen wird, rät Hannah Lisa zur Offenheit ... Sophie versucht, ihre Niederlage ohne Gesichtsverlust zu verkraften und weist zunächst stolz Robertos Tröstungsversuch zurück ...

