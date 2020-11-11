Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 178

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 178vom 11.11.2020
Folge 178: Episode 178

22 Min.Folge vom 11.11.2020Ab 12

Hannah schlägt Brunos Hilfe aus. Als sie versucht, ihren Job zurückzubekommen, überspannt Kim den Bogen und will Hannah - wegen der Schlägerei - zu einer demütigen Geste zwingen. Als Bruno davon Wind bekommt, erneuert er sein Freundschafts- und Hilfsangebot, doch Hannah ist zu stolz, sich von dem Mann, der ihr das Herz gebrochen hat, helfen zu lassen ...

