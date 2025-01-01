Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 199

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 199
23 Min.Ab 12

Hannah fiebert dem Treffen mit ihrem Vater voller zwiespältiger Gefühle entgegen und lässt sich nur durch Brunos positive Erfahrung mit Bernd davon abhalten, doch noch in letzter Minute abzusagen ... Doreen wird vom schlecht gelaunten Paolo für einen Fehler, den eigentlich die neue Empfangsdame Susanne verursacht hat, harsch zurechtgewiesen.

