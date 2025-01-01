Verliebt in Berlin II
Folge 206: Episode 206
22 Min.Ab 12
Die finanziellen Probleme von Peggy zwingen Hannah dazu, das Geld einzufordern, das ihr laut Vertrag mit Kim zusteht. Doch die Freude, ihrer Mutter geholfen zu haben, hält nicht lange an, als Hannah erfährt, was auch Auslöser für Peggys Insolvenz war ... Kim wähnt sich nach dem gelungenen Pitch unschlagbar und kann nur müde lächeln, als Paolo sich siegessicher gibt.
