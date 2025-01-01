Verliebt in Berlin II
Folge 211: Episode 211
22 Min.Ab 12
Hannah setzt alles daran, um ihre Eltern Peggy und René wieder zusammenzubringen. Sie gesteht ihrem Vater, dass Peggy ihn immer noch liebt und weckt damit eine vage Hoffnung in ihm. Doch schnell wird klar, dass René große Angst vor einem erneuten Annäherungsversuch hat. In ihrem Enthusiasmus kann Hannah auch Helga und Bernd als Verbündete gewinnen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika