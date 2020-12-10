Verliebt in Berlin II
Folge 220: Episode 220
22 Min.Folge vom 10.12.2020Ab 12
Hannah ist irritiert von Kims Gefühlsausbruch und weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Sie erkennt, dass sie nicht mehr eifersüchtig ist, weil sich Bruno verändert hat, und sie glaubt inzwischen, dass Bruno und Kim füreinander geschaffen sind. Entschlossen erklärt sie ihm, dass er um Kim kämpfen soll.
