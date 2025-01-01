Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 223

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 223
Folge 223: Episode 223

22 Min.Ab 12

Hannah und Hugo weigern sich, die Kollektion nach Brunos Anweisung in Amendola-Stoffen zu machen. Bruno versucht, bei den beiden weiterhin Überzeugungsarbeit zu leisten, merkt aber, dass er das mit seinem Gewissen nicht mehr lange vereinbaren kann. Sophie macht den beiden Designern einen perfiden Vorschlag ...

SAT.1 GOLD
