Verliebt in Berlin II
Folge 223: Episode 223
22 Min.Ab 12
Hannah und Hugo weigern sich, die Kollektion nach Brunos Anweisung in Amendola-Stoffen zu machen. Bruno versucht, bei den beiden weiterhin Überzeugungsarbeit zu leisten, merkt aber, dass er das mit seinem Gewissen nicht mehr lange vereinbaren kann. Sophie macht den beiden Designern einen perfiden Vorschlag ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika