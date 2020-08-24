Verliebt in Berlin II
Folge 23: Episode 23
22 Min.Folge vom 24.08.2020Ab 12
Bruno lässt Nora mit dem Argument zappeln, er wolle nach ihren Vorwürfen ein tugendhafter Mensch werden. Dennoch willigt er ein, den brisanten Umschlag aus Sophies Büro zurückzuholen ... Helga gefällt der Abend mit Martin König und sie ist zum ersten Mal etwas von ihrer Trauer abgelenkt. Bernd schleicht indes bekümmert durch die Straßen und sieht zufällig Helga und ihren alten Bekannten.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika