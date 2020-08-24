Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 23

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 23vom 24.08.2020
Folge 23: Episode 23

22 Min.Folge vom 24.08.2020Ab 12

Bruno lässt Nora mit dem Argument zappeln, er wolle nach ihren Vorwürfen ein tugendhafter Mensch werden. Dennoch willigt er ein, den brisanten Umschlag aus Sophies Büro zurückzuholen ... Helga gefällt der Abend mit Martin König und sie ist zum ersten Mal etwas von ihrer Trauer abgelenkt. Bernd schleicht indes bekümmert durch die Straßen und sieht zufällig Helga und ihren alten Bekannten.

SAT.1 GOLD
