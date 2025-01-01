Verliebt in Berlin II
Folge 242: Episode 242
23 Min.Ab 12
Hannah hält sich wegen Jan zwar noch bedeckt, aber sie merkt, dass sie die Zeit mit ihm genießt. Bruno, der unfreiwillig Zeuge des Kusses wurde, nimmt ihn erstmals als Rivalen wahr und droht, in Selbstzweifeln zu versinken. Die beiden Männer sagen sich offen den Kampf an ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika