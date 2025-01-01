Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 278
22 Min.Ab 12

Hannah hat einen Geistesblitz, wie sie sich und Kim aus Paolos Fängen befreien kann. Da Kim völlig am Ende ist und immer unberechenbarer wird, entscheidet Hannah, zuerst ihr zur Flucht zu verhelfen. Doch der Plan ist riskant: Kim soll als Schaufensterpuppe nackt aus der Zelle geschmuggelt werden - dafür muss sie allerdings ihre Haare opfern.

