Verliebt in Berlin II

Episode 28

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 28 vom 25.08.2020
Episode 28

Episode 28Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 28: Episode 28

21 Min. Folge vom 25.08.2020 Ab 12

Kim genießt es, neben einem mächtigen Mann wie Paolo brillieren zu können. Als Friedrich sie eindringlich vor Paolo, der ihm als windiger Geschäftsmann bekannt ist, warnt, schlägt Kim all seine guten Ratschläge in den Wind.

