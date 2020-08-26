Verliebt in Berlin II
Folge 30: Episode 30
22 Min.Folge vom 26.08.2020Ab 12
Nora entzieht sich der hitzigen Situation und hofft, dass Bruno keine falschen Schlüsse aus ihrer Gefühlsaufwallung zieht. Während sie das Thema für sich abzuschließen versucht, hat Bruno ihre überstürzte Reaktion immer noch nicht verstanden. Nora ist überrascht, als er am nächsten Tag in ihrer neuen Wohnung aufkreuzt, um ihr zu helfen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
