Verliebt in Berlin II
Folge 72: Episode 72
21 Min.Ab 12
Bruno geht Nora nicht aus dem Kopf. Während er grollt, zum Kerima-Weihnachtsmann verdonnert worden zu sein, hadert Nora damit, Sven zu einem Adventskonzert im Emerald-Club begleiten zu müssen. Bruno hat alle Mühe mit seinem schlecht sitzenden Weihnachtsmannkostüm zurechtzukommen und macht aus der Not eine Tugend ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika