Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 72

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 72
Episode 72

Episode 72Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 72: Episode 72

21 Min.Ab 12

Bruno geht Nora nicht aus dem Kopf. Während er grollt, zum Kerima-Weihnachtsmann verdonnert worden zu sein, hadert Nora damit, Sven zu einem Adventskonzert im Emerald-Club begleiten zu müssen. Bruno hat alle Mühe mit seinem schlecht sitzenden Weihnachtsmannkostüm zurechtzukommen und macht aus der Not eine Tugend ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen