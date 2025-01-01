Verliebt in Berlin II
Folge 91: Episode 91
22 Min.Ab 12
Hannah ist sich schmerzlich bewusst, wie sehr sie sich in Bruno verliebt hat, der sich in seinem Gefühlschaos immer mehr in die Schwärmerei zu Kim hineinsteigert. Hannah wagt es zuerst nicht, Bruno die Wahrheit über Kim zu sagen, doch als er die Wahrheit nicht erkennen will, klärt sie ihn über Kims Haltung auf. Bruno will sich mit Jürgens Hilfe Gewissheit darüber verschaffen, wie Kim zu ihm steht.
Verliebt in Berlin II
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika