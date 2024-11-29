Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 6vom 29.11.2024
41 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12

Devasha kam als extremes Frühchen zur Welt. Die anfangs überlebenswichtigen Schläuche haben eines der Nasenlöcher vergrößert. Devasha hofft, dass Dr. Nassif mittels einer OP ihre Nase symmetrischer machen kann. Kendra leidet unter einer Krankheit, bei der ihre Brust nach innen gedrückt ist. Um die Stelle zu verstecken, hat sich die Frau Brustimplantate einsetzten lassen - doch die Operation verursachte mehr Probleme.

