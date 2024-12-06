Verpfuscht - Die Beauty Docs on Tour
Folge 8: Lip Service
42 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12
Dr. Nassif und Dr. Dubrow besuchen Starrina, die aufgrund von überschüssiger Haut ein deformiertes Gesicht hat. Die Spezialisten stellen sofort fest, dass die junge Frau in ihrer Kindheit eine falsche Diagnose erhalten hat und bisher falsch behandelt wurde. Kelsey wurde ohne Brustgewebe geboren, deshalb hat sich ihre Oberweite nie richtig entwickelt. Sie fühlt sich nicht wie eine richtige Frau und wünscht sich Brustimplantate.
Verpfuscht - Die Beauty Docs on Tour
Genre:Reality
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH