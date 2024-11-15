This Little Piggy Went to SurgeryJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Die Beauty Docs on Tour
Folge 2: This Little Piggy Went to Surgery
42 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12
Die Spezialisten reisen nach San Antonio, um Rosa zu treffen. Die Frau wurde von einem Blitz getroffen und hat starke Verbrennungen, die ihre Brüste deformiert haben. Rosa fühlt sich entstellt und hofft, dass Dr. Nassif und Dr. Dubrow ihr helfen können. In South Carolina besuchen die Ärzte Chrystal. Die Frau leidet unter einer Krankheit, bei der einer ihrer Zehen versetzt gewachsen ist. Zusätzlich zu den Schmerzen schämt sich Chrystal für ihre Füße.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verpfuscht - Die Beauty Docs on Tour
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH