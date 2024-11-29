Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 5vom 29.11.2024
41 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12

Die Spezialisten besuchen Taylor in Virginia, die an einer seltenen Krankheit leidet. Ihre linke Brust ist nicht gewachsen und die 20-Jährige schämt sich deshalb für ihren Körper. Zudem untersuchen die beiden Ärzte Charlie, der ohne ein linkes Ohr geboren wurde. Dr. Nassif erklärt Charlie, dass er mittels einer Operation versuchen kann, das Ohr herzustellen; allerdings hält er eine Prothese für die bessere Option. Für welche Möglichkeit wird sich Charlie entscheiden?

