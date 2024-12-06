Collapsed In & Busted OutJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Die Beauty Docs on Tour
Folge 7: Collapsed In & Busted Out
42 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12
Die Spezialisten besuchen Nicole in Phoenix, die aufgrund einer seltenen Krankheit keine Nasenschleimhaut mehr hat. Dies führte dazu, dass sich die Nase der Frau stark verformt hat. Sharice leidet unter einer Erkrankung, bei der ihre Brüste asymmetrisch gewachsen sind. Die 24-Jährige hat deshalb nicht nur Rückenschmerzen, sondern auch ein geringes Selbstbewusstsein. Dr. Dubrow will der jungen Frau helfen.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH