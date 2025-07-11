Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mehr Narbe als Busen

sixxStaffel 8Folge 10vom 11.07.2025
41 Min.Folge vom 11.07.2025Ab 12

Adralys Bruststraffung in Mexiko verwandelte ihren Traum vom schönen Busen in einen Albtraum. Die hinterbliebenen Narben schockieren die beiden Spezialisten und sie wollen der jungen Frau helfen. Auch Shelley wendet sich verzweifelt an Dr. Dubrow und Dr. Nassif. Eine seltene Hautkrebsart zerstörte ihr halbes Gesicht, sodass Shelley der linke Nasenflügel entfernt werden musste. Eine Silikonprothese verdeckt das Loch in der Nase, doch die Frau fühlt sich trotzdem unwohl.

