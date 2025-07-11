Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 10: Mehr Narbe als Busen
41 Min.Folge vom 11.07.2025Ab 12
Adralys Bruststraffung in Mexiko verwandelte ihren Traum vom schönen Busen in einen Albtraum. Die hinterbliebenen Narben schockieren die beiden Spezialisten und sie wollen der jungen Frau helfen. Auch Shelley wendet sich verzweifelt an Dr. Dubrow und Dr. Nassif. Eine seltene Hautkrebsart zerstörte ihr halbes Gesicht, sodass Shelley der linke Nasenflügel entfernt werden musste. Eine Silikonprothese verdeckt das Loch in der Nase, doch die Frau fühlt sich trotzdem unwohl.
Weitere Folgen in Staffel 8
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2015 E! Entertainment LLC. ALL RIGHTS RESERVED.