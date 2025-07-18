Zum Inhalt springenBarrierefrei
Runder Po, runde Sache

sixxStaffel 8Folge 13vom 18.07.2025
Folge 13: Runder Po, runde Sache

40 Min.Folge vom 18.07.2025Ab 12

Eine Social-Media-Influencerin mit über 5 Millionen Followern möchte ihre Brüste vergrößern lassen, damit sie besser zu ihrem bereits sehr großen Po passen. Zudem wird eine Friseurin vorgestellt, die nach einer misslungenen Nasenkorrektur unzufrieden mit ihrem "karikaturähnlichen" Aussehen ist. Sie ist skeptisch, ob Dr. Nassif ihr die gewünschten Ergebnisse liefern kann.

sixx
