Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 13: Runder Po, runde Sache
40 Min.Folge vom 18.07.2025Ab 12
Eine Social-Media-Influencerin mit über 5 Millionen Followern möchte ihre Brüste vergrößern lassen, damit sie besser zu ihrem bereits sehr großen Po passen. Zudem wird eine Friseurin vorgestellt, die nach einer misslungenen Nasenkorrektur unzufrieden mit ihrem "karikaturähnlichen" Aussehen ist. Sie ist skeptisch, ob Dr. Nassif ihr die gewünschten Ergebnisse liefern kann.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH