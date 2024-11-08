Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 20: Tumor Tragedy
41 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12
Yamile leidet unter einem riesigen Gesichtstumor. Die Wucherung ist schwer und bereitet ihr Schmerzen. Da die Entfernung höchst komplex ist, engagiert Dr. Nassif ein Ärzte-Team, das ihm bei der Operation hilft. Joshua kam mit einem Herzfehler auf die Welt. Inzwischen ist er gesund, hat allerdings eine große Narbe auf der Brust, die ihn stört. Er hofft, dass die Spezialisten die Narbe verkleinern können.
