sixxStaffel 8Folge 7vom 04.07.2025
Folge 7: Zu viel geschnupft

41 Min.Folge vom 04.07.2025Ab 12

Jahrelanger Kokainkonsum hat Demis Nase zerstört. Das Geruchsorgan ist platt geworden und die Nasenlöcher fast komplett verschwunden. Die Frau ist unzufrieden mit ihrem Aussehen und hofft, dass Dr. Nassif und Dr. Dubrow ihre Nase wieder richten können. Auch Bruce wendet sich an die Spezialisten. Nach einer großen Gewichtsabnahme hat er sich den Bauch und die Brust straffen lassen, allerdings haben die Ärzte die Operation verpfuscht.

