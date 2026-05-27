Staffel 1Folge 12vom 27.05.2026
Cats neuer FreundJetzt kostenlos streamen
Victorious
Folge 12: Cats neuer Freund
23 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 6
Cat hat einen neuen Freund, Danny. Dummerweise stellt sich heraus, dass Danny Toris Ex ist. Zunächst scheint das kein Problem darzustellen. Doch nach und nach wird Tori immer merkwürdiger.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Victorious
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Nickelodeon Germany & © Season 2: Nickelodeon