Staffel 1Folge 9vom 27.05.2026
Ein Film von Dale SquiresJetzt kostenlos streamen
Victorious
Folge 9: Ein Film von Dale Squires
23 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 6
Der bekannte Film-Regisseur Dale Squires kommt an die Schule, um dort einen Kurzfilm zu drehen. Tori und ihre Freunde beschließen, ihm dabei zu helfen, doch der Regisseur trägt absolut nichts zum Film bei, sahnt aber dann die Lorbeeren dafür ein.
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Victorious
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Nickelodeon Germany & © Season 2: Nickelodeon