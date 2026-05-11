Vienna 2026 - Das Song Contest MagazinJetzt kostenlos streamen
Vienna 2026 - Das Song Contest Magazin
Folge 1: Vienna 2026 - Das Song Contest Magazin
40 Min.Folge vom 11.05.2026
Robitschko: "Heißer Tipp für alle Fans" | Maschl: "Alle warten darauf, dass es losgeht" | ESC-Comeback in Wien | Die Bühne für Europas größte Show | ESC-Regisseur Kögler "Überlegungen haben vor über zehn Monaten begonnen" | ESC Woche feierlich am Rathausplatz gestartet | Pia Maria: "Hat mich sehr geprägt" | Robitschko: "Umfangreiches Programm" | Cosmo: Energie und über Grenzen hinaus denken | Von Conchita bis JJ: Österreichs langer Weg zurück an die ESC-Spitze | Unterbrechung wegen Schlechtwetter Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic.
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Vienna 2026 - Das Song Contest Magazin
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Copyrights:© Season 1: ORF 1