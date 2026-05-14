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Vienna 2026 - Das Song Contest Magazin
Folge 4: Vienna 2026 - Das Song Contest Magazin
50 Min.Folge vom 14.05.2026
ORF-Moderatorin Fanny Stapf und ORF- Reporterin Larissa Robitschko melden sich aus der Fan Zone am Rathausplatz, ORF-Reporter Philipp Maschl aus der Stadthalle. Zu sehen gibt es Talks, Backstage-Einblicke, erste Probenbilder, Highlights aus der ESC-Geschichte, und die Rubrik "ESC-Science" bietet spannende wissenschaftliche Geschichten aus der Welt der Musik. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic.
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