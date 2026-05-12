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Vienna 2026 - Das Song Contest Magazin

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ORF1Staffel 1Folge 2vom 12.05.2026
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Folge 2: Vienna 2026 - Das Song Contest Magazin

51 Min.Folge vom 12.05.2026

In dieser Woche dreht sich alles um den Eurovision Song Contest! Moderatorin Fanny Stapf und Reporterin Larissa Robitschko meldeten sich aus der Fan-Zone am Rathausplatz, Reporter Philipp Maschl aus der Stadthalle. Zu sehen gab es Talks, Backstage-Einblicke, erste Probenbilder, Highlights aus der ESC-Geschichte, und die Rubrik "ESC-Science" bietet spannende wissenschaftliche Geschichten aus der Welt der Musik.

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