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Vienna 2026 - Das Song Contest Magazin
Folge 2: Vienna 2026 - Das Song Contest Magazin
51 Min.Folge vom 12.05.2026
In dieser Woche dreht sich alles um den Eurovision Song Contest! Moderatorin Fanny Stapf und Reporterin Larissa Robitschko meldeten sich aus der Fan-Zone am Rathausplatz, Reporter Philipp Maschl aus der Stadthalle. Zu sehen gab es Talks, Backstage-Einblicke, erste Probenbilder, Highlights aus der ESC-Geschichte, und die Rubrik "ESC-Science" bietet spannende wissenschaftliche Geschichten aus der Welt der Musik.
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Vienna 2026 - Das Song Contest Magazin
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