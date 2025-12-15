Wer vertritt Österreich beim Song Contest 2026? Alle Kandidaten im ÜberblickJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Wer vertritt Österreich beim Song Contest 2026? Alle Kandidaten im Überblick
Von Wien über Kärnten und die Steiermark bis nach Tirol, von Pop und Rock bis Ballade: Aus mehr als 500 Bewerbungen aus allen Bundesländern, in verschiedenen Sprachen und quer durch alle Genres sind nun zwei Bands und zehn Einzelkünstlerinnen und -künstler ihrem großen Traum, Österreich am Samstag, dem 16. Mai 2026, beim 70. Eurovision Song Contest in Wien zu vertreten, einen Schritt näher. Diese zwölf Acts haben mit herausragender Bühnenpräsenz und beeindruckenden Stimmen bei den Live-Castings Ende November überzeugt und stellen sich am Freitag, dem 20. Februar Jury und Publikum. Sendungshinweis: Guten Morgen Österreich von 15. Dezember 2025; 06.30 Uhr auf ORF 2 und auf ORF ON im Stream
