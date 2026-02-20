Vienna Calling - Wer singt für Österreich?: Die PartyJetzt kostenlos streamen
Vienna Calling - Wer singt für Österreich?
Folge 19: Vienna Calling - Wer singt für Österreich?: Die Party
10 Min.Folge vom 20.02.2026
Gerade einmal 19 Jahre alt – und schon auf dem Weg zum 70. Eurovision Song Contest: Cosmó wird Österreich in Wien vertreten. Er überzeugte mit seinem Song "Tanzschein" vor allem das Publikum und holte sich den Sieg. Die Entscheidung fiel knapp aus, denn elf weitere Acts machten das Rennen bis zuletzt spannend.
Vienna Calling - Wer singt für Österreich?
