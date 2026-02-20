Vienna Calling - Wer singt für Österreich?: Das VotingJetzt kostenlos streamen
Vienna Calling - Wer singt für Österreich?
Folge vom 20.02.2026: Vienna Calling - Wer singt für Österreich?: Das Voting
31 Min.Folge vom 20.02.2026
Mit nur 19 Jahren fährt Cosmó für Österreich zum 70. Eurovision Song Contest nach Wien. Der Burgenländer begeisterte mit seinem Song "Tanzschein" Jury und Publikum gleichermaßen. Am Ende setzte er sich in einem knappen Rennen gegen elf starke Mitbewerber durch.
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