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Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 1

Vier Frauen und ein Todesfall (10/10): Liebessumpf

ORF1Staffel 1Folge 10vom 08.05.2026
Vier Frauen und ein Todesfall (10/10): Liebessumpf

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Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 1

Folge 10: Vier Frauen und ein Todesfall (10/10): Liebessumpf

53 Min.Folge vom 08.05.2026

Grelles Licht strahlt ins Schlafzimmer von Richard Gier. Davon erwacht und durchs Fenster die Ursache erkannt, kommt er derart in Rage, dass er mit einer Hacke aus dem Haus stürmt und auf das riesige, erleuchtete Kreuz, das im Garten des Nachbarn steht, einschlägt. Die Aktion endet tragisch: Kurzschluss, Blitzschlag, Stromtod. Beim Begräbnis mahnt der Dorfpfarrer zur Versöhnung, denn diese Lichterkreuze, die in letzter Zeit mehrfach aufgestellt wurden, sind auch ihm ein Dorn im Auge. Den vier Frauen ist der Vorfall unheimlich, also machen sie sich an die Recherche. Dabei stoßen sie auf den Namen Pius Pittner, der vor langer Zeit als Einsiedler im Wald lebte und dessen Heilkräfte legendär wurden. Ein Nachfahre von ihm hat darauf sein Geschäft aufgebaut und mit seinen "Naturwundermitteln" einen enormen Erfolg bei den Frauen. Besetzung: Adele Neuhauser (Julie) Gaby Dohm (Henriette) Brigitte Kren (Maria) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl) Regie: Andreas Prochaska Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg

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