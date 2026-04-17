Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 1

Vier Frauen und ein Todesfall (7/19): Mondsüchtig

ORF1Staffel 1Folge 7vom 17.04.2026
Vier Frauen und ein Todesfall (7/19): Mondsüchtig

Vier Frauen und ein Todesfall (7/19): MondsüchtigJetzt kostenlos streamen

Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 1

Folge 7: Vier Frauen und ein Todesfall (7/19): Mondsüchtig

53 Min.Folge vom 17.04.2026

Der kleine Kevin sieht, nachdem ihn das Bellen des Hofhundes geweckt hat, seine Großmutter Cilli, die schlafwandelnd auf den Balkon getreten ist. Geschockt flüchtet der Bub in sein Bett zurück. Wenig später wird Cilli schwer verletzt ins Spital gebracht. Sie ist über die steile Treppe gestürzt, die vom Balkon in den Hof führt. Nun liegt sie im Koma, es besteht kaum Hoffnung, dass sie überlebt. Ihr Sohn, Postler Toni Steiger, fährt bald darauf mit einem tollen, neuen Motorrad die Post aus und Schwiegersohn Manfred hat bereits Kontakt mit einem Interessenten für den Verkauf des Hofes der Alten. Julie ist sich sicher, dass bei Cillis Sturz jemand nachgeholfen hat. Sie kann ihre Mitstreiterinnen überzeugen, dass wieder einmal die Ermittlungen aufzunehmen sind. Besetzung: Adele Neuhauser (Julie) Gaby Dohm (Henriette) Brigitte Kren (Maria) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl) Buch: Uli Brée und Rupert Henning Regie: Andreas Prochaska Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 1
ORF1
Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 1

Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen