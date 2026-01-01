Costa Rica mit Wolke HegenbarthJetzt kostenlos streamen
VIP Trip - Prominente auf Reisen 4
Folge 10: Costa Rica mit Wolke Hegenbarth
Das sehr ursprüngliche Land in Mittelamerika ist das Ziel von Wolke Hegenbarth. Die Schauspielerin erkundet zunächst die Hauptstadt San José. Von dort aus führt ihre Rundreise nach Toin den Nationalpark Tortuguero an der Küste des Atlantiks. Von dort aus informiert sie sich über den Bestand gefährdeter Meeresschildkröten, besucht eine Bananenplantage und unternimmt Ausflüge in den Regenwald Costa Ricas. Sportlich wird es dann bei einer ¿Begehung¿ an der Seilwinde in den Baumwipfeln. Weitere Station ist u. a. das Dorf Nosara an der Pazifik-Küste, in der Provinz Guanacaste. Dabei stehen für Wolke Hegenbarth ein Ausritt am Strand sowie eine Kayak-Tour durch die Mangrovenwälder auf dem Programm. Letzte Etappe ist das Orisital im Landesinnern und eine Stippvisite auf einer Kaffeeplantage.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick