Victoria und South Australia mit Richy MüllerJetzt kostenlos streamen
VIP Trip - Prominente auf Reisen 4
Folge 12: Victoria und South Australia mit Richy Müller
Der bekannte Tatort-Schauspieler Richy Müller reist mit Ihnen nach ¿Down under¿, nach Australien. Dabei begibt er sich auf spannende Entdeckungstour quer durch die Bundesstaaten Victoria und South Australia. In Victoria lockt zunächst die Fahrt entlang der Küste, vorbei an der berühmten Felsformation der ¿Zwölf Apostel¿. Eine Koala-Auffangstation bietet einen passenden Zwischenstopp, um sich über die Lebensumstände der possierlichen Baumbewohner zu informieren. In Melbourne lernt Richy Müller von einem der berühmtesten Köche des Landes, Mark Olive, das Kochen ohne Salz. Wer hätte gedacht, dass mitunter einfache Kräuter als Würze ausreichen. Richys Känguruh-Steak schmeckt jedenfalls köstlich. Von Victoria geht es weiter nach South Australia, u.a. in die Kleinstadt Parachilna, sofern man diesen Ort überhaupt Stadt nennen kann. Hier lebt nämlich kaum mehr als ein Dutzend Menschen. Ein Kuriosum! Doch Richy zieht es bald weiter zur Küste South Australias und zu einem gemeinsamen Bad mit Delphinen.
