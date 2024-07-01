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VIP Trip - Prominente auf Reisen 4

Nagasaki 3 mit Oliver Hörner

xploreStaffel 1Folge 15vom 01.07.2024
Nagasaki 3 mit Oliver Hörner

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VIP Trip - Prominente auf Reisen 4

Folge 15: Nagasaki 3 mit Oliver Hörner

43 Min.Folge vom 01.07.2024Ab 6

VIP Trip - Prominente auf Reisen 4: In dieser Folge von VIP Trip setzt Oliver Hörner seine Reise durch Südjapan fort. Das Ziel ist diesmal die Region rund um den Vulkan Unzen, der zuletzt in der Zeit zwischen 1991 und 1995 mehrfach ausgebrochen ist. Seitdem wird er - wie Oliver Hörner herausfindet - von Seismologen und Geologen extrem aufmerksam beobachtet.

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