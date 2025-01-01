VIP Trip - Prominente auf Reisen 4
Folge 3: Sabah mit Richy Müller
Der malaysische Bundesstaat Sabah auf der Insel Borneo ist noch immer eine Region voller Geheimnisse und Abenteuer. Aus diesem Grund hat sich Tatort-Kommissar Richy Müller zu einer ausgiebigen Expedition quer durchs Land entschieden. Dabei informiert er sich zunächst an Ort und Stelle über die Lebensgewohnheiten der Einheimischen, der fünf Stämme und ihre jahrhundertealte Kultur. Der Regenwald prägt noch heute das Leben der indigenen Bevölkerung. Eine abenteuerliche Tour durch die ¿grüne Hölle Borneos¿ vermittelt Richy Müller bald den Reichtum von Fauna und Flora in Sabah. Der Schauspieler lernt aber auch, wie sehr die Orang Utans auf Borneo bedroht sind. Beim Besuch einer Aufzuchtstation für die Tiere wird das besonders deutlich. Doch für den Schauspieler kommen in Sabah auch sportliche Aktivitäten nicht zu kurz. River-Rafting und Tauchgänge zu den einzigartigen Korallenriffen vor der Küste Sabahs gehören dazu, manchmal sogar mit einem romantischen Dinner am Strand als Abschluss. Denn bei Richy Müllers Exkursionen in die Kultur des Bundesstaates darf ein Streifzug durch die malaysische Küche nun wirklich nicht fehlen. Sie gilt zurecht als eine der vielfältigsten Asiens.
