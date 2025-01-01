VIP Trip - Prominente auf Reisen 6
Folge 10: San Antonio mit Oliver Hörner
28 Min.
Oliver Hörner erkundet San Antonio in Texas: "Alamo", was an die texanische Unabhängigkeit erinnert, den "Riverwalk" mit seinen vielen Unterhaltungsmöglichkeiten, ein klassisches Rodeo und die Tropfsteinhöhlen der "Natural Bridge Caverns".
Genre:Reise
Produktion:IS, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© blue planet tv