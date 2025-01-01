VIP Trip - Prominente auf Reisen 6
Folge 11: Adschman mit Eva Habermann
25 Min.
Eva Habermann erkundet das kleinste arabische Emirat Adschman. Sie taucht ein in die arabische Kultur, genießt die arabische Küche und die Gastfreundlichkeit der Menschen und lernt die grüne Seite des Emirats kennen.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reise
Produktion:IS, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© blue planet tv