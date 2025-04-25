VIP Trip - Prominente auf Reisen 6
Folge 3: Slowenien mit Daniel Rösner
23 Min.Ab 6
VIP Trip - Prominente auf Reisen 6: Reisen Sie mit Schauspieler Daniel Rösner nach Slowenien! Im Triglav Nationalpark und in den Julischen Alpen genießt er hochalpines Terrain, während er den Wasser- und Waldreichtum des Landes beim actionreichen Ziplining, Mountainbiking und Canyoning kennenlernt.
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:IS, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv