VIP Trip - Prominente auf Reisen 6
Folge 12: Umag mit Falk-Willy Wild
25 Min.
Falk-Willy Wild stößt in Umag, Istrien auf Spuren aus der Römerzeit, erkundet Olivenhaine und Weinberge sowie die mediterrane Küche. Radfahren, Wandern, Tennis und ein attraktives Wellness-Angebot runden sein Programm ab.
