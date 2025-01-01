VIP Trip - Prominente auf Reisen
Folge 1: Hongkong mit Johann Lafer
25 Min.Ab 6
Koch Johann Lafer stellt Hongkongs unglaubliche kulinarische Vielfalt vor. Nicht nur die berühmten First-Class Restaurants sondern auch die kleinen, typisch chinesischen Garküchen auf der Straße stehen auf dem Programm.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv