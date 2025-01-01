VIP Trip - Prominente auf Reisen
Folge 3: Victoria mit Jürgen Heinrich
20 Min.Ab 6
Der bekannte Schauspieler und langjährige Hauptdarsteller der Serie "Wolfs Revier" Jürgen Heinrich erkundet für uns den Bundesstaat Victoria im Süden Australiens.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv