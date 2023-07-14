Virtual Designs - Unser Traumgarten wird real
Folge vom 14.07.2023: Ein Stück Natur
45 Min.Folge vom 14.07.2023
Lisa und Justin leben in einem neu gebauten Haus in Wokingham. Lisa stammt ursprünglich aus Südafrika, und das Paar hat dort seine beiden Kinder großgezogen, bevor sie vor ein paar Jahren nach Großbritannien zurückkehrten. Sie lieben ihr Haus, aber die Grundfläche im Erdgeschoss ist nicht sehr groß, weshalb sie unbedingt mehr aus dem großzügigen Grundstück im Freien herausholen möchten. Da die Familie ihre Wurzeln in Südafrika hat, wünschen sie sich mehr Verbindung zur Natur. Können ihnen die Virtual Designer ein "wildes" Erlebnis im Garten bieten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.