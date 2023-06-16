Virtual Designs - Unser Traumgarten wird real
Folge vom 16.06.2023: Die große Mauer
43 Min.Folge vom 16.06.2023
Andrew und Paolo leben in einem neu gebauten Haus in Liverpool. Sie haben die letzten Jahre damit verbracht, ihr Haus mit zwei Schlafzimmern liebevoll einzurichten. Es besticht durch einen geschmackvollen Mix aus Retro und Moderne. Und Andrew hat das Sagen. Was jetzt noch fehlt, ist der traurig aussehende Garten: Dafür wünschen sie sich viel Grün, Struktur, einen modernen Stil und große, auffällige Pflanzen. Große Mauer, kleines Budget – das wird selbst für Profis eine echte Herausforderung. Die Künstlerin Pip Probert, die liebend gern Blumen einsetzt, und Tom Massey, der den Gartenbau ganz neu denkt, präsentieren ihre Entwürfe.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.