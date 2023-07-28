Virtual Designs - Unser Traumgarten wird real
Folge vom 28.07.2023: Der heilende Garten
44 Min.Folge vom 28.07.2023
Tayshan hat zwei große Leidenschaften: Er spielt Fußball und leitet einen gemeinschaftlichen Gartenbaubetrieb, mit dem er junge Menschen für die Natur begeistern möchte. Für eine junge Familie soll er ein klassisches Problem lösen, das die meisten Eltern mit kleinen Kindern kennen: überall fliegt Spielzeug rum. Die vierköpfige Familie wünscht sich einen fröhlichen Ort zum Spielen und Entspannen. Außerdem kümmert sich Tayshan um den spartanischen Vorgarten eines Therapiezentrums, der nicht nur schön, sondern auch praktisch sein soll. Und zu guter letzt bekommt Kim ein Update für ihren Mini-Balkon.
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Genre:Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
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