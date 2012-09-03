Vom Poltern und Heiraten - Staffel 1 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Vom Poltern und Heiraten
Folge 2: Vom Poltern und Heiraten - Staffel 1 Folge 2
48 Min.Folge vom 03.09.2012Ab 6
Markus und Manfred aus dem Burgenland sind seit zwei Jahren ein Paar. Die Männer haben sich bei einem Rettungseinsatz für die Tierrettung kennen gelernt. Jetzt wollen sie ihre Liebe mit einer eingetragenen Partnerschaft offiziell machen. Doch bevor es soweit ist, wollen die zwei noch einmal ordentlich abfeiern. Den Polterabend verbringen die beiden gemeinsam. Manfred befürchtet, dass seine Freunde eine Stripperin für die beiden bestellt haben. Freude hätte er damit natürlich nicht – insgeheim hofft er, dass ein knackiger Stripper und nicht ein weibliches Wesen auf der Bühne auftaucht.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4