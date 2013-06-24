Vom Poltern und Heiraten - Staffel 1 Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Vom Poltern und Heiraten
Folge 6: Vom Poltern und Heiraten - Staffel 1 Folge 6
Folge vom 24.06.2013
Gernot und Carola aus Bad Goisern heiraten in wenigen Wochen. Das Poltern vom Bräutigam wird zur Tortur. Er wird in ein aufblasbares Kostüm gesteckt und muss eine 8 kg schwere Kugel am Bein hinterher ziehen.
