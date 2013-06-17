Vom Poltern und Heiraten - Staffel 1 Folge 5Jetzt kostenlos streamen
In Bad Goisern in Oberösterreich heiraten in wenigen Wochen Carola und Gernot. Die beiden kennen sich schon, seitdem Carola 14 Jahre alt ist. In der Gegend ist es Brauch, dass der zukünftige Bräutigam von seinen Freunden beim Junggesellenabschied auf ein Holzkreuz gefesselt wird. Gernot wehrt sich mit Händen und Füssen gegen diese Tortur, doch die Freunde kennen keine Gnade. Sie quälen Gernot mit Brennnesseln, Ketchup, Topfen, Zwiebeln auf den Augen und Schmieröl am Körper. Nach einer halben Stunde ist die "Kreuzigung" zu Ende. Den restlichen Polterabend muss Gernot in einem aufblasbaren Kostüm verbringen. So lange, bis seine Braut ihn auslöst und die Zeche bezahlt.
